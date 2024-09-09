Belediye Personeli Kazada Can Verdi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikleti ile kaza yapan 34 yaşındaki Şakir Can Katan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katan'ın 1 çocuk babası, olduğu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi.

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Belediye Personeli Kazada Can Verdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikleti ile gece saatlerinde Ortakent’ten düğünden dönen 1 çocuk babası Şakir Can Katan (34), Konacık Atatürk Bulvarı’nda Bitez Kavşağı’nı geçtikten sonra gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletinden düşen Şakir Can Katan’a aynı istikamete giden Z.G. idaresindeki motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Şakir Can Katan ile diğer sürücü Z.G., hastaneye kaldırıldı.

Ağır şekilde yaralanan Katan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Katan’ın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) kanal açma biriminde çalıştığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Z.G. ise gözaltına alındı.

Bodrumspor taraftarı olan Şakir Can Katan için Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği’nden yapılan paylaşımda da “Tribünümüzün sevilen kardeşi Şakir Can Katan kardeşimiz bu gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun mekanı cennet olsun” denildi.

Kaynak: İHA

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Muğla Bodrum Trafik kazası
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