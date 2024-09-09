Manisa’da Trafik Kazası: Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı

İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme kavşağı yakınlarında saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Albız Körhan (50) idaresindeki otomobil, Eşme kavşağından kontrolsüz çıkarak karayoluna bağlanmak isteyen bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çarptı ardından da taklalar atarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu.

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Albız Körhan (50) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hamide Körhan (48), Özge Körhan (25), Sevgi Körhan (18) ve Muhammet Hüseyin Körhan (11) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Çevre ilçelerden gelen sağlık ekiplerinin de desteğiyle ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralılardan 18 yaşındaki Sevgi Körhan, hayati tehlike kaydıyla ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Aynı aileden yaralı 4 kişinin Kula Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA