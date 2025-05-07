Erzurum'da Yılın İlk Hasadı Beklenenden Erken Oldu! Ağaçlar Dolup Taştı
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde, yörede “misafir kirazı” olarak adlandırılan erkenci kirazların hasadı başladı.
Kaynak: DHA
Deniz seviyesinden 830 metre yükseklikte yer alan Ayvalı Mahallesi'nde, bahçelerde yetişen ilk kirazlar toplanarak gelen misafirlere ikram ediliyor. Ayvalı Mahallesi üreticilerinden Harun Polat, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk kirazları misafirlerle paylaşacaklarını ifade etti. Harun Polat, yaklaşık 20 gün sonra olgunlaşacak diğer kirazların ise satışa sunulacağını belirterek, “Tüm misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. Bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK
Harun Polat, satışa sunulacak kirazların hem bölge ekonomisine hem de aile bütçelerine katkı sağlayacağını dile getirdi. Hasat edilen kirazların lezzetiyle dikkat çektiği ifade edilirken, bölge halkı ve ziyaretçilerden ilgi gördüğü de kaydedildi.
ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Ayvalı Mahallesi’ni ziyaret eden Hakan Yeşilyurt ise Harun Polat’ın bahçesinde tadına baktığı kirazlardan memnuniyetini dile getirerek, “Harun Polat Bey, erken yetişen kirazlara ‘misafir kirazı’ adını vermiş. Gelen herkese ikramda bulunuyor. Kendisine bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.