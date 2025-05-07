Erzurum'da Yılın İlk Hasadı Beklenenden Erken Oldu! Ağaçlar Dolup Taştı

Deniz seviyesinden 830 metre yükseklikte yer alan Ayvalı Mahallesi'nde, bahçelerde yetişen ilk kirazlar toplanarak gelen misafirlere ikram ediliyor. Ayvalı Mahallesi üreticilerinden Harun Polat, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk kirazları misafirlerle paylaşacaklarını ifade etti. Harun Polat, yaklaşık 20 gün sonra olgunlaşacak diğer kirazların ise satışa sunulacağını belirterek, “Tüm misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. Bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.