Mısra Öz'den Erdoğan'ın Narin Açıklamasına Tepki

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin'in öldürülmesine peş peşe tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ise Erdoğan’ın Narin’in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşıma, “Oğlum için de aynı sözü vermişti Sn. Cumhurbaşkanı…” yanıtını verdi.