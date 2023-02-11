Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!

Diyarbakır’da depremden etkilenen Yenişehir ilçesini ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları ve deprem bölgesindeki yardımların koordineli bir şekilde dağıtılmaması depremezedeleri çaresiz bıraktı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat 10 il arasında yer alan Diyarbakır’ı ziyaret etti. Bozdağ ve Eronat Diyarbakır’da bölge halkı tarafından yuhalandı.

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