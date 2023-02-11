3 yıl önceki deprem paylaşımı sosyal medyayı sarstı: 'Melek demeyin hakkımızı arayın'

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremde enkaz altında kalan Şeyma isimli genç kız da hayatını kaybetti. Şeyma'nın 2020 yılında yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyayı sarstı. Şeyma'nın "Melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözleri herkesin yüreğini yaktı.

3 yıl önceki deprem paylaşımı sosyal medyayı sarstı: 'Melek demeyin hakkımızı arayın'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin faturası ağır oldu. 10 ilde büyük hasara yol açan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitirenler arasında Kahramanmaraş'a yarıyıl tatili için giden Şeyma'nın 3 yıl önceki paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HAKKIMIZI ARAYIN"

Diş hekimliği okuduğu öğrenilen Şeyma'nın 3 Kasım 2020'de "Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözlerine binlerce yorum yağdı.

3 yıl önceki deprem paylaşımı sosyal medyayı sarstı: 'Melek demeyin hakkımızı arayın' - Resim : 1

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