Le Monde’dan deprem sonrası analizi: Erdoğan, kendini savunmak zorunda kaldı

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem felaketinin ardından Le Monde gazetesinde yer alan analizde, depremden etkilenen bölgelerde devletin müdahalesindeki yetersizlikler hakkındaki eleştirilerin arttığı ve eleştirilerin Erdoğan’ı merkeze aldığı yazdı.

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Le Monde’dan deprem sonrası analizi: Erdoğan, kendini savunmak zorunda kaldı

Fransız Le Monde gazetesinde, “Türkiye’de deprem: Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini savunmak zorunda kaldı” başlıklı analiz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen illerde kurtarma faaliyetlerindeki eksiklikler ve hükümetin adımlarına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü Kahramanmaraş’a gittiği aktarılan analizde, “Devlet Başkanı, burada kendini, depremzedelerle ilgilenilmesini sağlayacak tek kişi olan, ‘Devlet Baba’ olarak sundu” denildi.

Analizde, Erdoğan’ın deprem bölgesinden yaptığı ilk açıklamada, “Sadece cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız” dediği hatırlatıldı.

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Erdoğan’ın, “Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak, 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dediği hatırlatılan analizde, şöyle devam edildi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı'na has bir üslupla eleştiriye yönelik tehditlerle noktalanan bu rahatlatma girişimi, 1999 İzmit depreminden bu yana benzeri görülmemiş ölçekteki bu insani felaketin yönetiminde özellikle zor ve gergin bir döneme denk geliyor.”

Deprem bölgesine müdahale ve yardımda eksikliklerin, koordinasyonsuzluğun vurgulandığını aktaran analizde, sosyal medyada eleştirilerin yükseldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Enkaz altında hayatta kalanlar, soğukta, susuz ve elektriksiz 'terk edildiklerini' söyleyerek yetkililerin eylemsizliğine kızdılar. Birkaç gün önce nadir bir şekilde Erdoğan’ın adı da açık bir şekilde verildi ve bu yetersizliğin sorumlusu olmakla suçlandı.”

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Sosyal medyada yardım çağrıları sürerken eleştirilerin de arttığı noktada Twitter’a yönelik erişim kısıtlamasının hatırlatıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede kamuoyu kendisine karşı dönmeye hazırlanırken karşı hamle yaptı” ifadesine yer verildi.

Depremin Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 ay kala meydana geldiği hatırlatılan analizde, muhalefet partilerinin 9 aydır bir aday belirleme konusunda görüşmeler yaptığı, ancak görüşmelerin henüz sonuçsuz olduğu belirtildi.

“Pazartesi meydana gelen felaket, tüm kartları yeniden dağıttı” denilen analizde, şunlar kaydedildi:

“1999 yılında depremin yönetimi pahalıya mal olmuştu. Ardından hükûmet, birkaç ay önce Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AKP'nin kazandığı 2002 milletvekili seçimlerini kaybetti. Yaklaşan seçimler, büyük olasılıkla, depremin yıkıntıları tarafından belirlenecek.”

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