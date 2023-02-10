İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken, gözler fay hattında olan illere çevrildi. Özellikle yıllardır beklenen büyük İstanbul depreminden hangi kent ve ilçelerin etkileneceği merak konusu oldu.
Kahramanmaraş’ta meydan’a gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ve birçok ili kapsayan artçı sarsıntıların ardından, akıllara bir kez daha İstanbul’da beklenen deprem geldi. Uzmanlar, İstanbul’da gerçekleşecek olan depremin 7,5 şiddetinde olacağını söylüyorlar.
Listelist'te yer alan haberde; İstanbul depremi hangi şehirleri etkileyecek, İstanbul’da depreme dayanıklı ve dayanıksız ilçeler hangileri ve İstanbul kaçıncı derece deprem bölgesinde yer alıyor sorularına yanıt verildi..
Marmara Denizi’nin içinde meydana gelmesi beklenen deprem, İstanbul depremi diye adlandırılıyor. Bu da, söz konusu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algılamalara sebep oluyor. Aksine, bu depremden Marmara Denizi’ne kıyısı olan her şehrin etkileneceği söyleniyor.
İşte depremin etkileyeceği iller:
Yalova