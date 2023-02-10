İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?

Marmara Denizi’nin içinde meydana gelmesi beklenen deprem, İstanbul depremi diye adlandırılıyor. Bu da, söz konusu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algılamalara sebep oluyor. Aksine, bu depremden Marmara Denizi’ne kıyısı olan her şehrin etkileneceği söyleniyor.

İşte depremin etkileyeceği iller: