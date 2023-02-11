Afet bölgesindeki şebeke sorununu anlatmak için yayına bağlanan Turkcel CEO'sunun interneti kesildi

Deprem sürecinde GSM operatörlerinin yetersizliği konuşulmaya devam ederken; afet bölgesindeki iletişim problemine ilişkin açıklama yapan Turkcell CEO’su Murat Erkan'ın internetindeki sorun sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketinde en çok konuşulan konulardan biri GSM operatörlerinin yetersizliği oldu. Binlerce depremzede, afetin ilk anından bu yana bölgeden yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Depremlerin beşinci gününde bölgedeki iletişim sorunu hala devam ederken; konuyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınına bağlanan Turkcell CEO’su Murat Erkan, yaşanan problemleri anlattı.

YAYIN DONDU

Ancak Erkan'ın internet bağlantısındaki kesinti gündem oldu. Turkcell operasyon merkezinden yayına bağlanan Erkan'ın görüntüsü zaman zaman dondu, sesinde kesilmeler meydana geldi.

Erkan, bölgede deprem öncesine kadar 3 bin 400 adet iletişim istasyonu olduğunu, ilk depremin olduğu dakikada bunlardan 1.600’ünü kaybettiklerini açıkladı. Bu istasyonlarından 1200’e yakını ise bir süre sonra geri getirildi.

“ŞU AN ÖNCELİĞİMİZ FATURA KESMEK DEĞİL”

Erkan “Şu andaki önceliğimiz fatura kesmek değil. Şu anda önceliğimiz iletişimi kabul edilebilir seviyeye çıkartmak. Bizim derdimiz bir an önce kendi kontrol ettiğimiz alanları çözmek. Ben enerji problemini çözemem, ben yolu açamam, havaalanını işler hale getiremem, fırınım yok ekmek üretemem" dedi.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Deprem felaketinde altıncı gün: Ölü sayısı 20 bin 665'e yükseldi Deprem felaketinde altıncı gün: Ölü sayısı 20 bin 665'e yükseldi
Kamilcan 119'uncu saatte enkazdan çıkarıldı Kamilcan 119'uncu saatte enkazdan çıkarıldı
Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi Oğuzhan Uğur'dan Tarkan itirafı.. Bir süredir hedefteydi
TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları! Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!
Kahramanmaraş'ta yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı
Deniz Baykal hayatını kaybetti Deniz Baykal hayatını kaybetti