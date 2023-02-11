Kamilcan 119'uncu saatte enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ilk isteği ise “su” oldu. Yürekleri ısıtan haber ekipler tarafından sevinçle karşılanırken gencin dayısı sarılıp onu öptü.

Kamilcan 119'uncu saatte enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin deprem felaketinin 5. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş’a ulaşıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.

"Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası "Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası
Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi
Kahramanmaraş'ta yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı
Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla.. Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı
İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için çadır başına 15 bin lira bağış istedi İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için 15 bin lira bağış istedi
"Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası "Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası
Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı
Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan; kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan