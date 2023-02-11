"Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde bir yanda arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir yanda da dağ kurtulan depremzedeler için yardım kampanyaları düzenleniyor.

Tüm yurttaşlar el birliğiyle birçok şehirden yardımlarını deprem bölgesine gönderirken yardım merkezlerinde çalışmalar hala sürüyor.

Ancak sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler dikkati çekti. Şanlıurfa'da vatandaşların deprem bölgesi için gönderdiği yardım kolilerine toplama alanında AKP logosu yapıştırıldığı iddia edildi.

Daha önce de Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği yardım TIR'ına Muğla Valiliği kendi brandasını asmıştı.