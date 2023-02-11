İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için çadır başına 15 bin lira bağış istedi

Depremin vurduğu 10 ile birçok kurum, kuruluş ve topluluklar bağış kampanyası başlatırken istismarla anılan İsmailağa Cemaati de çadır kent kuracağını duyurdu. Çadır için 15 bin lira bağış talep etti.

İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için çadır başına 15 bin lira bağış istedi

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Hala birçok noktaya arama-kurtarma ekibi gitmezken evleri yıkılan depremzedeler de sokaklar da kalıyor. 

Deprem bölgesine kurulan çadırlar yetersiz kalırken ihtiyaç listelerinin içinde başlıca taleplerin arasında çadır yer alıyor. 

Birçok kurum ve kuruluştan yardımlar gelmeye devam etse de hala birçok depremzedenin barınacak çadıra ihtiyacı var. 

Son dönemde çocuk istismarı davası ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati da depremzedelere yardım bağışı yapacağını açıkladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Afet bölgesine İsmailağa Çadır Kenti kuruyoruz" ilanı yer aldı. 

İsmailağa çadır kenti için yapılacak bağışa değer de biçti. "İsmail Çadır Kenti" için cemaat 15 bin lira bağış istedi. 

Çadırın içinde halı, ısıtıcı ve battaniyenin de yer alacağını notunu düştü. 

Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı
Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı
Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan; kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan
İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için çadır başına 15 bin lira bağış istedi İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için 15 bin lira bağış istedi
Fuat Oktay: 'Bağışların şeffaflık için AFAD'a yapılması önemli' Fuat Oktay: 'Bağışların şeffaflık için AFAD'a yapılması önemli'
Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı