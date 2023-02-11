İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için çadır başına 15 bin lira bağış istedi

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Hala birçok noktaya arama-kurtarma ekibi gitmezken evleri yıkılan depremzedeler de sokaklar da kalıyor.

Deprem bölgesine kurulan çadırlar yetersiz kalırken ihtiyaç listelerinin içinde başlıca taleplerin arasında çadır yer alıyor.

Birçok kurum ve kuruluştan yardımlar gelmeye devam etse de hala birçok depremzedenin barınacak çadıra ihtiyacı var.

Son dönemde çocuk istismarı davası ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati da depremzedelere yardım bağışı yapacağını açıkladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Afet bölgesine İsmailağa Çadır Kenti kuruyoruz" ilanı yer aldı.

İsmailağa çadır kenti için yapılacak bağışa değer de biçti. "İsmail Çadır Kenti" için cemaat 15 bin lira bağış istedi.

Çadırın içinde halı, ısıtıcı ve battaniyenin de yer alacağını notunu düştü.