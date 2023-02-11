Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 116 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 116 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, bir kişinin canlı olduğunu belirledi. Kurtarma çalışmalarının ardından ekipler 8 yaşındaki Rıdvan'ı enkazdan yaralı olarak çıkardı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki çocuk 116 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı