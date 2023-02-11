Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan; kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Demirtaş, 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki depremde can kaybının gerçeği yansıtmadığını savundu. İktidarın 'infiali önlemek' amacıyla felaketin büyüklüğünü sakladığını söyleyen Demirtaş, "Sonuç olarak halkın yardım için harekete geçmesini geciktirdiler. Yatacak yeriniz yok!" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenenler için açıkladığı 10 bin liralık destek hakkında, "Enkaz altında canından, cananından bir ses bekleyenlere 10 bin TL vermeyi vaat edecek kadar akıllarını, ahlaklarını yitirdiler" ifadesini kullanan Demirtaş, paylaşımında şunları yazdı:

"Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan. Maalesef 100 binden fazla insan halen enkaz altında. Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir.

İlk andan itibaren, felaketin büyüklüğünü saklayarak infiali önlemeye çalıştılar. Sonuç olarak halkın yardım için harekete geçmesini geciktirdiler. Yatacak yeriniz yok!

Enkaz altında canından, cananından bir ses bekleyenlere 10 bin TL vermeyi vaat edecek kadar akıllarını, ahlaklarını yitirdiler. Bu yaptıklarının, acılı insanlara hakaret olduğunun farkında bile değiller.

Sevgili kardeşlerim, artık bir gerçeği 85 milyonun görüp kabul etmesinin zamanıdır. Bu iktidarın dönemi kapandı, bitti artık. Yaralarımızı, el ele vererek kendimiz sarmaya çalışacağız.

Sonrasında büyük bir değişim hamlesiyle yıkımın altından kalkacak ve küllerimizden yeniden doğacağız. Şimdi, dayanışmayı daha da büyütelim. El uzatılmamış, yaraları sarılmamış tek bir kardeşimiz bile kalmamalı. Çok zor oluyor, çok zor olacak ama beraber başaracağız."