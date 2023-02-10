Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Arnavutluk, 13 Şubat Salı günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Arnavutluk’ta Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti. Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Rama ayrıca pazartesi günü devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Arnavutluk hükümeti, 30 kişilik bir kurtarma ekibi göndermişti.

Bolu Belediyesi'nin deprem bölgesine konserve yardım kampanyası, valilik kararıyla durduruldu Bolu Belediyesi'nin deprem bölgesine konserve yardım kampanyası, valilik kararıyla durduruldu
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay: 'Bağışların şeffaflık için AFAD'a yapılması önemli' Fuat Oktay: 'Bağışların şeffaflık için AFAD'a yapılması önemli'
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı