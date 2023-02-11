Haluk Levent, deprem bölgesi için 850 milyon liralık ‘Ahbap’ projelerini açıkladı

Depremin ilk gününden beri yardım çalışmaları yürüten Haluk Levent, topladığı yüksek meblağlı bağışları Twitter hesabından tek tek paylaşıyor.

Levent bugün de deprem bölgesinde 850 milyon liralık bir projelerini duyurdu.

Twitter’dan arkasında ünlü isimlerin oturduğu bir video paylaşan şarkıcı, şunları yazdı: “İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor, okulları onaracağız, yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız, günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız, bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik. Söz veriyoruz.”

Paylaşım bir buçuk saat içerisinde 260 binden fazla beğeni aldı.