BEDAŞ isyan ettirdi: Teşvikiye’de iki haftadır elektrik yok

İstanbul’un en köklü semtlerinden biri olan Teşvikiye Mahallesinde iki haftayı aşan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerini isyan noktasına getirdi. Sorunun çözümü için yaptıkları başvurulara bir yanıt alamayan Teşvikiyeliler, düzenledikleri eylemle, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi (BEDAŞ) protesto ettiler.

Çok sayıda mahalle sakininin katıldığı protesto gösterisinde, BEDAŞ yetkililerine seslenen Teşvikiyeliler, “Geçtiğimiz Temmuz ayı boyunca Türkiye’nin en prestijli mahallelerinden biri olarak görülen mahallemizde, iki haftadan uzun bir süre boyunca elektrik kesintisiyle yaşamak zorunda bırakıldık. Şehir gibi her şeyin elektriğe bağlı olduğu bir yaşam alanında iki hafta gibi bir sürenin ne türlü zorluklar anlamına geldiğini herkes tahmin edebilir. Bu kadim mahalledeki yaşamımız gün be gün zorlaşıyor ve kalitesini yitiriyor” dediler.



Mahalle sakinlerince yapılan basın açıklamasında, “Makineye bağlı hastalarımız, bozulan gıda ürünlerimiz, elektronik araçlarımız, yarım kalan işlerimiz, elektriğe bağlı çalışan işyerlerimiz başta olmak üzere mağdur olduğumuz bir süreç yaşamak zorunda kaldık. Yaşadığımız tüm bu mağduriyetleri acaba hizmet sağlayıcımız BEDAŞ karşılayacak mı, bir cevap bekliyoruz?” ifadeleri kullanıldı.



“ALTYAPI ÇALIŞMALARI BİR AN ÖNCE BAŞLAMALI”



Mahallede yaşanan altyapı eksikliği sorununa dikkat çekilen açıklamada, “Aldığımız hizmetlerin ücretlerinin zamanında ödenmemesi durumunda tarafımıza uyguladıkları gecikme zamları ve hizmet alımını durdurma işlemlerini ivedilikle yapan BEDAŞ, kendi mesuliyeti söz konusu olunca aynı çabukluğu gösterecek mi?” denildi.

Açıklamada, “Önümüzdeki senelerin de ihtiyaçları hesaplanarak, sağlam-uzun ömürlü bir alt yapı çalışmasının bir an önce başlamasını BEDAŞ kurumundan beklediğimizi, yerel belediyemiz Şişli Belediyesi’nden de mahalle-sokak bazında alt yapıların güncel kapasitelerini göz önüne alarak yeni yapılaşma ve yüksek tüketim kapasiteli mekânların izinleri konusunda düzenleyici bir sorumluluğu olması gerektiğini hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"DURDU İŞ, DURDU AŞ, BUNA HAKKIN YOK BEDAŞ"



Aralarında çocukların da bulunduğu her yaştan mahallelinin katılımıyla gerçekleşen eylemde Teşvikiyelilerin, “Durdu İş, Durdu Aş, Buna Hakkın Yok BEDAŞ”, “Bunun Adı Kusurlu Hizmet”, “Yaşasın Mahalle Dayanışmamız” sloganları dikkat çekti. Basın açıklamasının ardından eylemi sonlandıran Teşvikiye sakinleri, yaşanan sorunlar çözülene dek konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: Gerçek Gündem