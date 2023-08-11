FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet almıştı: Özgecan Aslan'ın katilini öldüren isim tarafından şişlendi

15 Temmuz 2016'daki Fethullahçı darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş, tutuklu bulunduğu Elazığ F Tipi Cezaevi'nde saldırıya uğradı.

Aldığı şiş darbeleriyle yaralanan Yeşilbaş'a saldıran ismin ise, 2015'te katledilen Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'i, cezaevinde öldüren Gültekin Alan olduğu ileri sürüldü. Alan'ın saldırı sırasında "Biz derin devletiz ulan" diye bağırdığı da iddia edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAYI DAVASINDA HÜKÜM GİYMİŞTİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, darbe girişiminden sonra açılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yeşilbaş, Elazığ 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunuyordu.

Yeşilbaş'ın, o dönem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan Fahri Kasırga'nın derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmesinden önce yolunu kestiği belirtiliyor. Bu davada ifade veren er H.K., Yeşilbaş'ın ismini şu şekilde geçiriyordu:

"Genel Sekreter Fahri Kasırga çıkış yapmasın diye üsteğmen Mennan Yeşilbaş arabayı kapının önüne çekti. Daha sonra alayın nöbetçi amiri o bölgeye gelerek Kasırga ile konuştu. Nöbetçi amir birden silahını çekerek 'yat yat' diye bağırarak Kasırga'yı zorla bir ambulansa bindirdi. Kasırga'nın eşi müdahale etmeye çalıştı ama onu tuttular. Daha sonra herkes görev yerine döndü."

'BİZ DERİN DEVLETİZ ULAN' DİYE BAĞIRMIŞLAR'

7 Ağustos'ta gece yarısı koğuşuna giren iki kişinin saldırısına uğradığı belirtilen Yeşilbaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yeşilbaş'ı cezaevinde ziyaret eden eşi A.Y., saldırıyı düzenlediği ileri sürülen kişilerin, Gültekin Alan ve Fatih Kocatay adlı mahkumlar olduğunu belirtiyor.

Gazete Duvar'a konuşan Yeşilbaş'ın eşi A.Y., görüşte saldırıyla ilgili şu bilgileri aldığını söyledi:

"Saldırganlar, gece rahatsızlanarak revire çıkmak istemişler. Eşimin koğuşunun önünden geçerken infaz koruma memurlarından kurtulmuşlar. Eşimin koğuşuna girmişler. Eşim sesler üzerine uykusundan uyanmış. Saldırganlar 'Biz derin devletiz ulan' diyerek eşime saldırmış. Eşim kolundan, omzundan ve karın boşluğundan yaralanmış. Saldırganlar sonra başka koğuşlara da girmişler. Cezaevi müdürü de bana 'İhmalimiz var' dedi."

ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLİNİN KATİLİ

Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Gültekin Alan, 11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan'ı kaçırarak cinsel saldırı girişiminde bulunan ve öldüren Suphi Altındöken'i cezaevinde öldürmesiyle tanınıyor. 11 Nisan 2016'da Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'nde silahla Suphi Altındöken'i öldüren Alan, ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.