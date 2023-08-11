Malatya’ya deprem sonrası içme suyu uyarısı

Malatya-Yeşilyurt’ta dün gerçekleşen 5,3’lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağında bulanıklık oluştu. Belediyeden ilde yaşayan yurttaşlara ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5.3’lük depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğunu açıkladı. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ’den yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleşen 5,3’lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem