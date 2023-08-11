Akbelen için direnirken... Cengiz, Kaz Dağları'nda kıyıma başlıyor

Muhalefetin “5’li çete” olarak adlandırdığı Limak Holding ve İÇTAŞ, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nı maden için keserken, Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi de Kaz Dağları’nda kıyıma başladı.

Şirket, Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi için geçen sene 26 Temmuz’da çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı almıştı.

‘HUKUKA AYKIRI’

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası olmak üzere birçok kurum ve yurttaş dava açtı. Açılan davaların ardından ÇED olumlu kararının “hukuka aykırı” olduğu kararına varıldı. Kararın ardından şirket proje sürecini tekrar başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre de projeye 14 Mart’ta yeniden “ÇED olumlu” kararı verildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Verilen iznin hukuka aykırı olduğunu düşünen yurttaşlar ve kurumlar ikinci davayı da açtı. Süreç devam ederken geçen aylarda Cengiz Holding bölgedeki taşınmazları satın almak için adım atmıştı. Bölgenin bağlı olduğu Çan Noterliği’ne giden yazıda, “Söz konusu taşınmazın satın alınması için 1 Ağustos’ta pazarlık görüşmeleri yapılacaktır. Pazarlık görüşmelerine katılmadığınız ya da görüşmelere katılıp da satış konusunda anlaşamadığımız takdirde taşınmazın Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması için talepte bulunulacaktır” denildi.

Görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamadı. Köylüler arazilerini satmak istemedi. Geçen martta kamulaştırma için görüşmeler yapılmış, ancak köylüler yine arazilerini vermek istememişti. Köylüler de kamulaştırma kararına karşın dava açmıştı.

‘EKOSİSTEM BÜYÜK ZARAR GÖRÜR’

TEMA Vakfı da proje gerçekleştiği takdirde ekosistemin zarar göreceğini belirtti. Vakıftan yapılan açıklamada, “Proje hayata geçerse, bölge suyunun ciddi miktarda azalacağı ve yaklaşık 4 bin dönüm arazinin susuzluktan kuruyacağı açıklandı. Maden, Çanakkale’de yaşayan 100 binin üzerinde insanın bir yılda kullanacağı suyu tek başına tüketecek. Kaz Dağları’ndaki maden projelerinin ve iklim krizinin etkileri düşünüldüğünde kuraklık yaşayan Çanakkale’de büyük bir su krizi kaçınılmaz olacak” dendi.

Proje dosyasına göre, alanın 513.80 hektarı ormanlık araziden oluşuyor. Bu da yaklaşık 685 futbol sahasına denk geliyor. Yaklaşık 294 bin ağacın bulunduğu alandaki madencilik faaliyeti yürütülmesi için belirlenen 257.79 hektarlık bölgede 149 bin 250 adet ağaç olduğu öngörülüyor.