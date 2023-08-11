Türkiye'den liyakat manzaraları: 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısını yaptı, Genel Müdürlüğü kaptı!
“Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısıyla hatırlanan tasavvuf sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Belviranlı atandı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp bestelenen, “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısı, topluluğun yöneticisi Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürülmüştü.
Şarkı, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedilmiş ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu’nda video kaydı yapılmıştı.
SANATÇILARI ZORLA SEYİRCİ YAPMIŞTI
Ömer Faruk Belviranlı, genel müdürlüğe vekâlet ettiği dönemde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Müzik Korosu sanatçılarını, bakanlığın düzenlediği Genç Ses Yarışması'na resmi yazıyla seyirci olarak katılmaya zorlamış ve tepki görmüştü. O dönem Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne vekâlet eden Belviranlı, "Bakanımızın katılımıyla" vurgusuyla ve ACELE kaydı düştüğü yazıda tüm sanatçıların eksiksiz katılımı talimatı vermişti.
”Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısının sözleri şöyle:
“Sevgin her an kalbimde
Çok yaşa Tayyip Dede
Seni çok seviyoruz
Çok yaşa Tayyip Dede
Vatanını çok seven bizler için didinen
Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede
Minik kalbim seninle
Dik dur sakın eğilme vatanıma sahip çık düşman her an tetikte
Tablet, kitap dağıttın
Bizi hep öne aldın
Önce çocuklar dedin
Bizi sen ne çok sevdin
Hasta olmak istemem hastaneyi hiç sevmem Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem
15 Temmuz bir destan Tayyip dedem Başkomutan
O gerçek bir kahraman
Çelik yürekli kalkan
Mutlu, mesut yaşamak koşup oyun oynamak
Tek dileğim Allah’tan vatanımda yaşlanmak”