BEDAŞ Duyurdu: İstanbul'un 21 İlçesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
BEDAŞ’ın bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında 2 Şubat’ta Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçede gece yarısından itibaren elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş, bu gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek.
Yarın sabah erken saatlerden itibaren Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih’te planlı elektrik kesintileri yapılacak.
Bazı ilçelerde kesintiler yaklaşık 9 saat sürecekken, iki ilçedeki belirli mahallelerde elektrikler bu gece yarısından sonra kesilecek ve 7 ila 8 saat boyunca verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler hangileri?
İşte 2 Şubat 2026 tarihinde kesinti yapılacak ilçeler:
Küçükçekmece
Çatalca
Eyüpsultan
Sarıyer
Arnavutköy
Bayrampaşa
Bahçelievler
Büyükçekmece
Zeytinburnu
Şişli
Esenler
Beyoğlu
Sultangazi
Esenyurt
Fatih
Beylikdüzü
Bağcılar
Kağıthane
Avcılar
Başakşehir
Güngören
BEDAŞ, kesintiden etkilenecek mahalle ve saat bilgilerine resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi