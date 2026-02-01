BEDAŞ Duyurdu: İstanbul'un 21 İlçesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

BEDAŞ’ın bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında 2 Şubat’ta Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçede gece yarısından itibaren elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş, bu gece yarısından itibaren elektrik kesintileri yaşayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek.

Yarın sabah erken saatlerden itibaren Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih’te planlı elektrik kesintileri yapılacak.

Bazı ilçelerde kesintiler yaklaşık 9 saat sürecekken, iki ilçedeki belirli mahallelerde elektrikler bu gece yarısından sonra kesilecek ve 7 ila 8 saat boyunca verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler hangileri?

İşte 2 Şubat 2026 tarihinde kesinti yapılacak ilçeler:

Küçükçekmece

Çatalca

Eyüpsultan

Sarıyer

Arnavutköy

Bayrampaşa

Bahçelievler

Büyükçekmece

Zeytinburnu

Şişli

Esenler

Beyoğlu

Sultangazi

Esenyurt

Fatih

Beylikdüzü

Bağcılar

Kağıthane

Avcılar

Başakşehir

Güngören

BEDAŞ, kesintiden etkilenecek mahalle ve saat bilgilerine resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.

