Bakan Yerlikaya'dan Antalya ve Burdur Facialarına İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarına ilişkin açıklama geldi.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur’un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Burdur Antalya
Son Güncelleme:
