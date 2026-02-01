Antalya'dan Sonra Burdur! Peş Peşe Acı Haberler... Bir Feci Kaza Daha! Çok Sayıda Can Kaybı ve Yaralı Var

Antalya-Isparta kara yolunda Kazak Tüneli yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'dan Sonra Burdur! Peş Peşe Acı Haberler... Bir Feci Kaza Daha! Çok Sayıda Can Kaybı ve Yaralı Var - Resim : 1

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Antalya'dan Sonra Burdur! Peş Peşe Acı Haberler... Bir Feci Kaza Daha! Çok Sayıda Can Kaybı ve Yaralı Var - Resim : 2

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

