BBP İl Başkanı Ofisinde Tekme Tokat Adam Dövdü: Önce Seyrettiler Sonra Tartaklayarak Dışarı Attılar

Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı'nın dört kişinin önünde girdiği kavga olay oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı’nın önce ofisin önünde sessizce konuşulduğu anlar görünüyor. Daha sonra Ocakçı, sohbet ettiği sırada aniden karşısındaki adama yumrukla saldırmaya başlıyor.

DÖRT KİŞİNİN ÖNÜNDE SALDIRDI

Orakçı, saldırdığı adamı ofisteki diğer odaya geçirdi. Yumrukla saldırarak ofisteki diğer odaya geçen Ocakçı’yı odadaki dört kişi önce izledi daha sonra araya girerek kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

ÖNCE İZLEDİLER SONRA ARAYA GİRDİLER

Kavga anında araya giren insanlar Ocakçı'yı zorluklarla sakinleştirmeye çalıştı. Bağrışmaların devam ettiği olayda sakinleşen ortam tekrardan alevlendi.

DİĞER ŞAHISLAR DA ADAMI TARTAKLADI

O sırada Orakçı dövdüğü adama karşı bir şeyler söylemeye devam etti. Ortam sakinleşirken bu kez de Orakçı'nın yanındakiler şahsa saldırmaya başladı. Ardından odadaki kişiler diğer şahsı tartaklayarak ofis kapısından dışarı attı.