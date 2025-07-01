Bayraktar ve Sabancı’dan Sonra Abdullah Gül De Hedefte! Eski Cumhurbaşkanı İsyan Etti

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapay zekâ ile oluşturulan sahte videolarla adının dolandırıcılık faaliyetlerine alet edilmesi üzerine harekete geçti. Kendisini taklit eden görüntü ve ses kayıtlarıyla halkı yanıltan çete hakkında yasal yollara başvurarak suç duyurusunda bulundu.

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Bayraktar ve Sabancı’dan Sonra Abdullah Gül De Hedefte! Eski Cumhurbaşkanı İsyan Etti
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Günümüz dijital çağında teknolojinin sınır tanımayan gücü, dolandırıcılık yöntemlerinin de çoğalnasını beraberinde getirdi. Popüler sosyal medya platformlarında sponsorlu bağlantılar üzerinden milyonlarca kullanıcıya ulaşan organize dolandırıcılık çeteleri, yapay zeka destekli deepfake teknolojileri ile kamuoyunun güvendiği isimleri hedef alıyor. Yatırım vaadiyle kandırılan vatandaşlar ise yüz binlerce liralık kayıplarla baş başa kalıyor.

Son dönemde hızla yayılan bu yeni dolandırıcılık yönteminde, yapay zeka kullanılarak ünlü kişilerin sesleri ve görüntüleri birebir taklit ediliyor. Bu içerikler, sosyal medyada ‘sponsorlu reklam’ başlığıyla yayınlanarak, sahte yatırım fırsatları adı altında kullanıcılar tuzağa çekiliyor.

ÜNLÜ İSİMLER ÜZERİNDEN GÜVEN TİCARETİ

Geçtiğimiz aylarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve iş insanı Güler Sabancı gibi isimlerin sahte videoları ile büyük kitlelere ulaşan dolandırıcılar, şimdi de Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kimliğini hedef aldı.

ABDULLAH GÜL'Ü HEDEF ALDILAR

Abdullah Gül, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş, şahsını içeren sahte videoların dolaşıma sokulduğunu belirtti. Gül, "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum" ifadelerini kullandı

'DEEPFAKE' İLE DİJİTAL TUZAK

Dolandırıcıların en etkili silahı haline gelen 'deepfake' teknolojisi, sahte içeriğin gerçekliğini ayırt etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu içeriklerin çoğunlukla yatırım, kripto para ya da finansal kazanç vaadiyle sunulduğunu, ancak arka planda organize suç yapılarının olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

TEHDİT GİDEREK BÜYÜYOR

Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte siber suçlarla mücadele birimlerinin incelemeleri sürerken, benzer dolandırıcılık girişimlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

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