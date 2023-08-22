5 yaşındaki çocuk oynadığı av tüfeğiyle 2 yaşındaki kardeşini vurdu

Batman'ın Sason ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun babasına ait av tüfeğiyle kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvalıçay köyünde Y.E.Ç. evde babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması üzerine yanındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA