Kriz yaratan kare: AKP'li vekil önce paylaştı sonra hemen sildi!

Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüz olayları nedeniyle soruşturma geçiren ve buna rağmen atanan Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun AKP'li vekille olan fotoğrafı kriz yarattı.

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Kriz yaratan kare: AKP'li vekil önce paylaştı sonra hemen sildi!

Asım Sultanoğlu'nun 13 gün önce Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepkiler devam ediyor.

CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner'in, “Bu müdür gidinceye kadar protestom devam edecek” sözleriyle başlattığı oturma eylemi devam ederken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.

“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ BİR FOTOĞRAF KARESİYLE DUYURULDU

Halk TV'nin haberine göre ziyaret, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” diye paylaşıldı.

Kriz yaratan kare: AKP'li vekil önce paylaştı sonra hemen sildi! - Resim : 1

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