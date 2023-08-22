Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün bir otelde düzenlenecek programdan dolayı ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’te bir otelde düzenlenecek program dolayısıyla emniyet tedbirleri alındı.

İhtiyaç olması halinde sabah saat 10.00’dan program sona erene kadar Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağı, Arjantin Caddesi ile Boğaz Sokak arasında kalan bölümün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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