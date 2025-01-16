Batman’da Uyuşturucu Operasyonu, Polis Köpeği Yakaladı

Batman’da narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında bir tırda 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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Batman’da Uyuşturucu Operasyonu, Polis Köpeği Yakaladı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehir girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama gerçekleştirdi.

Batman’da Uyuşturucu Operasyonu, Polis Köpeği Yakaladı - Resim : 1

Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği noktaya yoğunlaşan polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin tespit etti.

Batman’da Uyuşturucu Operasyonu, Polis Köpeği Yakaladı - Resim : 2

Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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