Batman’da Uyuşturucu Operasyonu, Polis Köpeği Yakaladı
Batman’da narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında bir tırda 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehir girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama gerçekleştirdi.
Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği noktaya yoğunlaşan polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin tespit etti.
Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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