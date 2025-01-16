Erzurum’da Kaçak Kazıcılara Jandarmadan Suçüstü

Erzurum’un Çat ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mermi de ele geçirildi.

Erzurum’da Kaçak Kazıcılara Jandarmadan Suçüstü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çat ilçesi Karaşeyh Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda iş makinesi ile izinsiz kazı yaptığı belirlen 8 şüpheliyi suç üstü yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 33 adet fişeğe el konuldu.

Olay şüphelisi 8 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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