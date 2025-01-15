İzmir'de Uyuşturucu Satıcılarının Evine Baskın

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce bir evde yapılan aramada, 872,75 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler Z.O. ve M.E. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden Z.O'nun, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu, yaklaşık 5 yıldır arandığı belirlendi.

Kaynak: AA