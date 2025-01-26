Batman’da Kar Çilesi, 20'in Üzerinde Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma yeniden açıldığı duyuruldu. Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 20'in üzerinde mezra yolu ulaşıma açıldı.

Batman’da Kar Çilesi, 20'in Üzerinde Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar yağışının etkisi altındaki Batman’ın Sason ilçesinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapatılmıştı. Yolların açılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 20'in üzerinde mezra yolu ulaşıma açıldı.

Batman’da Kar Çilesi, 20'in Üzerinde Kapanan Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

İl Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışma neticesinde köy yollarının açıldığı ifade edildi. Öte yandan kapalı olan bazı mezra yollarında da çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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