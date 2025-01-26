Tekirdağ'da Feci Kaza, Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da Feci Kaza, Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, sürücü P.M. idaresindeki hafif ticari araç, yan bariyerlere çarptı.

Tekirdağ'da Feci Kaza, Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Resim : 1

Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonrasında meydana gelen kazada P.M. ile araçta yolcu olarak bulunan Kazım M. yaralandı. Yaralı sürücü ve yanındaki Kazım M., hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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