Sivas'ta Feci Kaza: Uzman Çavuş Ağır Yaralı

Sivas'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen yaralının tedavisi sürüyor.

Sivas'ta Feci Kaza: Uzman Çavuş Ağır Yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde B.G. (33) yönetimindeki 04 ABB 759 plakalı otomobil ile M.Y.Y. (48) idaresindeki 06 EMJ 354 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlardaki E.A. (19), I.Y. (45) ve H.Ç.Y. (10) yaralandı.

Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen B.G, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

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