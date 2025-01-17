Batman'da İki Hırsız Tutuklandı

Batman'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Batman'da İki Hırsız Tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı.

Olayı gerçekleştirenlerin kent genelinde birçok hırsızlık olayına karışan R. Y. , R. Ç. ve suça sürüklenen A. A. A. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen çalıntı 2 televizyon da sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen R.Y ve R.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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