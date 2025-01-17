4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Yalova merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I., M.B., E.K. ve S.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 152 adet fişek, 1 şarjör, 1 dürbün, 5 cep telefonu ele geçirildi. Yalova'ya getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, M.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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