Başkentte Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti: Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Ankara'da yaşamı olumsuz etkileyen sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.

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Başkentte Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti: Ev ve İş Yerlerini Su Bastı
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Başkentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış nedeniyle bazı alt geçitlerin yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Başkentte Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti: Ev ve İş Yerlerini Su Bastı - Resim : 1

DOLU NEDENİYLE YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu. Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, alt geçitleri su bastı, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İstanbul Yolu'nda trafik aksadı.

Başkentte Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti: Ev ve İş Yerlerini Su Bastı - Resim : 2

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye, çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı.

SU BASKINI

Keçiören ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Başkentte Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti: Ev ve İş Yerlerini Su Bastı - Resim : 3

Yürüyen ancak şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar montları ve buldukları karton parçalarını üstlerine tutarak ıslanmamaya çalıştı. Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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