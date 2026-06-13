Iğdır'da Vatandaşı Darbeden Trafik Polislerine Soruşturma

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında infial yaratan iddialara yönelik düğmeye bastı. Iğdır’da dün meydana gelen ve iki trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği öne sürülen olayla ilgili resmi soruşturma süreci başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun tepkisini çeken darp görüntülerinin yakından takip edildiği belirtildi. Söz konusu vahim iddiaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi doğrudan talimat verdiği kaydedildi.

MÜLKİYE VE POLİS MÜFETTİŞLERİ IĞDIR’A GÖNDERİLDİ

Bakanlık, incelemelerin kararlılıkla yürütüleceğini belirterek açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir."

Müfettişlerin yapacağı incelemelerin ve hazırlanacak raporun ardından kusurlu bulunan personeller hakkında gerekli yasal ve idari yaptırımların eksiksiz uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA-İHA