Başından Vurulmuş Halde Bulunmuştu: 8 Gün Süren Yaşam Savaşını Kaybetti

Tunceli'de Pülümür Vadisi’nde, 8 gün önce başından vurulmuş olarak bulunan Çağdaş Demirel (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Demirel’in cenazesi toprağa verilirken, olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.C. tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos öğleden sonra Tunceli-Erzincan kara yolunda bulunan Pülümür Vadisi’ndeki Rabat mevkisinde meydana geldi. Bölgede silah sesi duyan piknik yapanlar olay yerine giderek Çağdaş Demirel’in başından vurulduğunu ve kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirel, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne, ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demirel, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Demirel’in Cenazesi, Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Belediye Eş Başkanları Cevdet Konak ile Birsen Orhan, siyasi parti temsilcileri, Demirel’in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Demirel’in eşinden ayrı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

SUDA SİLAH BULUNDU, İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerinde yapılan detaylı incelemede yerde iki boş kovan ve suya atılmış bir silah bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Demirel’in yanında bulunan ve arkadaşı olduğu belirtilen O.C. gözaltına alındı. Sudan çıkartılan silah ile O.C.’nin vücudundan alınan swap örnekleri, incelenmek üzere Elazığ Kriminal Laboratuvarı’na götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C., cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze töreninde konuşan Alevi dedesi Kadir Bulut, gençlerin son zamanda yanlış yollara girdiğini belirterek, “Gençler, özellikle sizlere sesleniyorum ve seslenmeye de devam edeceğim. Kıymetli gençler; yolunuza, erkanınıza, inancınıza ve değerlerinize sahip çıkın. Bunlara sahip çıkarsak içerimize o karanlık zihniyet hiçbir şekilde bizi birbirimize vuramayacak. Bizim elimize silah, bıçak veremeyecektir. Bireysel silahlanma, uyuşturucu, mafya düzeniyle gençlerimiz birbirine düşüyor. Mafyacılık, çetecilik almış başını gidiyor. Biz eskiden madde bilmezdik, bir sorunumuz olduğunda büyüklerimizin yanına giderdik, ziyaretlerimize giderdik sorunu çözerdik ve tövbe ederdik. Bir sorununuz olunca büyüklerinize, inançlarınıza sığının, eğer olmuyorsa bir kuruluşa başvurun. Lütfen bu yollardan uzak durun” dedi.

Kaynak: DHA