Kütüphanede Aşure Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Kommagene Kültür Merkezinde düzenlenen aşure etkinliği büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme:
Kütüphanede Aşure Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman İl Halk Kütüphanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kütüphanede bulunan öğrencilere aşure ikram edildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, hem kültürel değerleri yaşatmak hem de toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcıları Uğur Kapar ve Mehmet Tığlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kütüphane Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan, kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Kapar etkinliğin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade ederek kütüphane okuyucularının kurumun vitrini olduğunu, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.
Daha sonra konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, aşure ikramının kütüphane okuyucuları arasında sıcak bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Schengen Vizesi Alamayan İş Adamlarının Yeni Rotası! Akın Akın Gidiyorlar Schengen Vizesi Alamayan İş Adamlarının Yeni Rotası! Akın Akın Gidiyorlar
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Evinde Anne, Tezgahta Tatlıcı Evinde Anne, Tezgahta Tatlıcı
Çiftçinin İçler Acısı Ekonomi Hesabı: Bir Bardak Çay İçin 5 Kilo Domates Satmak Zorunda Bir Bardak Çay İçin 5 Kilo Domates Satmak Zorunda
ÇOK OKUNANLAR
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme! MEB Kararını Verdi 'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme