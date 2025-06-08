Türkiye'nin Dünyaca Ünlü Et Devi Şubelerini Birer Birer Kapatıyor

Bir dönem ABD genelinde 7 farklı lokasyonda hizmet veren Nusr-Et, 2024 yılı içerisinde Boston ve New York’taki bir şubesini daha kapatma kararı almıştı. Daha öncesinde ise Las Vegas ve Dallas’taki restoranlar faaliyetine son vermişti. Son olarak Beverly Hills şubesinin de kapanmasıyla, Nusr-Et'in ABD'de yalnızca Miami ve New York Midtown'daki iki şubesi kaldı.