Evinde Anne, Tezgahta Tatlıcı

Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi tatlı yaparak evini geçindiriyor. 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Esma Erdemir, "Bir kadın isterse her şeyi yapabilir" dedi.

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Evinde Anne, Tezgahta Tatlıcı

Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi tatlı yaparak evini geçindiriyor.

Onikişubat İlçesinde tatlı yapıp satan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Esma Erdemir, "Bir kadın isterse her şeyi yapabilir ve her şeyin üstesinden gelebilir" ifadesini kullandı.

Erdemir, "Ben uzun süredir tatlı işiyle uğraşıyorum. Halka tatlı yapıp satıyorum ve bu iş sayesinde geçimimi sağlıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Bu iş sayesinde hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarımın ihtiyacını alıyorum" dedi.

Ekmek paramı kazanıyorum diyen Erdemir, "Bir kadın olarak buradan tavsiyem, ne olursa olsun kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Elinizden geldiğince kolunuzda bir bileziğiniz olsun. Ben evimde anne oluyorum, Burada ise tatlıcıyım. Evime gidince anneliğimi yapıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum, evimle ilgileniyorum. Burada ise işimin başındayım. Müşterilerime elimden geldiğince taze taze tatlı yapıp satışını yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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