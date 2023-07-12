Bartın’da sel denizin rengini değiştirdi

Yaşanan sel felaketinden sonra Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölgede deniz çamur rengini aldı.

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Yaşanan sel felaketinden sonra Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölgede çamur rengini alan deniz havadan görüntülendi.
 

Hafta sonu Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar birçok şehirde olduğu gibi Bartın’da da taşkınlara neden oldu.

Bartın Irmağı'nın taşması ile kent merkezinde ırmak yatağına yakın noktadaki iş yerleri sular altında kaldı. Kentin farklı bölgelerinde dere yataklarının taşması ve yaka selleri nedeniyle çok sayıda iş yeri ve konut zarar gördü.

Bartın Irmağı'nın Karadeniz’e döküldüğü Boğaz mevkiinde ise deniz yüzeyi çamur rengini aldı. Çamurlu suyun deniz yüzeyinin büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

Denizden dalgalarla kıyıya vuran odun ve çeşitli atık malzemeler ise 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu Plajı'nda kirliliğe neden oldu.

DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Sel sonrası Bartın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla deniz suyunun halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve salgın hastalıklara neden olabileceği değerlendirilerek 10-11 ve 12 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.

Kaynak: İHA

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