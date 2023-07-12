Bolu'da ormanlara giriş yasağı

Bolu'da yangınlara karşı tedbir amacıyla ormanlara girişler geçici olarak yasaklandı.

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Bolu'da ormanlara giriş yasağı

Bolu Valiliği, yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yetkililer ve izin verilen kişiler dışında herkesi kapsayan yasağın 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Orman parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal ve piknik tüpü (semaver hariç) kullanılarak ateşli piknik yapılabilecek. Milli park ve tabiat parkları içerisindeki piknik alanlarında ise 10.00-20.00 saatlerinde yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılabilecek.

UYMAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda faaliyetlerin yasak olduğu anlatılan açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı, eylemleri ayrı bir suç teşkil edenler hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi

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