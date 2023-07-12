Suriye'ye girmek isteyen Zafer Partisi heyeti kapıdan çevrildi! Yalnızca 1 kişi ülkeye alındı

Suriye’ye gitmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın vizesinin iptal edilmesinin ardından, ülkeye giriş yapmak isteyen Zafer Partisi heyetinden yalnızca 1 kişi Suriye’ye alındı.

Heyet dün akşam Suriye sınırına giderken, yalnızca bir kişinin ülkeye girişine izin verildi.

Konuya ilişkin Halktv’ye konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, "Bizim heyetimiz en sonunda 3 kişiye indi. Fikret Bayır ve Nezih Karaman ile birlikte dün akşam Suriye sınırına geldik. Nezih Karaman'ın pasaportu normal olduğu için onu Suriye'ye kabul ettiler. Ama benimki diplomatik pasaport, Fikret Bayır'ın yeşil pasaport olduğu için girişimizi kabul etmediler. Halbuki ben 2016'da Suriye'ye Yurt Gazetesi adına geldiğimde diplomatik pasaportum sorun yaratmamıştı. Ben de başka belgeyle geçmeyi reddettim. Şimdi Beyrut'tayız. Genel Başkan Yardımcısı Nezih Karaman Suriye'ye geçti. Gerekli görüntüleri paylaşacak. Amacımız Suriye'de artık savaşın bittiğini elimizle göstermekti. Bu amaç gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.