Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde, Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

YANGININ ETKİ ALANI GENİŞLEDİ

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor. Boğaziçi bölgesinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerlediği bildirilirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

Kaynak: AA