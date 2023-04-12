Pehlivan ve Terkoğlu okurlarıyla buluşuyor

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, 15 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da İzmirli okurları ile bir araya gelecek. Pehlivan ve Terkoğlu, Kültür Park'ın içindeki İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yeni kitapları "SS"i okurları için imzalayacak.

Gazeteciler ayrıca, Kırmızı Kedi İzmir Karşıyaka mağaza 14 Nisan Cuma günü saat 17’de okurlarıyla buluşacak.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Kırmızı Kedi İzmir Karşıyaka mağazamızda okurlarıyla buluşuyor!



🗓 14 Nisan Cuma

⏰ 17.00



🐾 Karşılaşmak dileğiyle…#kırmızıkedi #nekedisiznekitapsız#barışpehlivan #barışterkoğlu pic.twitter.com/qtQZEepJwC — Kırmızı Kedi Mağazaları (@kirmizikedi_tr) April 12, 2023

Sızıntı, Mahrem, Metastaz ve Cendere kitaplarıyla devlet içerisindeki yapılanmalar ve yolsuzlukları gün yüzüne çıkaran Pehlivan ile Terkoğlu, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitaplarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ele aldı.