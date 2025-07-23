Barajda Boğulan İki Genç Toprağa Verildi

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Girdikleri Kılıçgüney Baraj Gölü'nde boğulan 18 yaşındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Arıca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Özdemir ve Gülünay'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

İlçede dün, serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Özdemir ve Gülünay bir süre sonra gözden kaybolmuş, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA