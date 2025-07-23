Barajda Boğulan İki Genç Toprağa Verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi, defnedildi.

Son Güncelleme:
Barajda Boğulan İki Genç Toprağa Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Girdikleri Kılıçgüney Baraj Gölü'nde boğulan 18 yaşındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Arıca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Özdemir ve Gülünay'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

İlçede dün, serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Özdemir ve Gülünay bir süre sonra gözden kaybolmuş, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İstanbul'da Otluk Alanda Yangın Paniği! Büyümeden Söndürüldü İstanbul'da Otluk Alanda Yangın Paniği
Adli Kontrol Kaldıran Zabıt Katibi İddiası Meclis Gündeminde Adli Kontrol Kaldıran Zabıt Katibi İddiası Meclis Gündeminde
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler! Bilim İnsanlarından Kıyamet Senaryosu: Evrenin Sonu İçin Net Tarih Verdiler!
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti' Mourinho'dan Yeni Salvolar
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği