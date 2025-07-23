Adli Kontrol Kaldıran Zabıt Katibi İddiası Meclis Gündeminde

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'in 22 Temmuz 2025 tarihli haberinde, Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibinin adli bilişim sistemleri üzerinden yaptığı usulsüz işlemlerle ilgili kamuoyunu sarsan iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Haberde, Ahmet Yılmaz adlı zabıt katibinin görev yaptığı birimlerdeki savcıların UYAP sistemine ait giriş bilgilerini kullanarak sistemde çeşitli kritik işlemler gerçekleştirildiği iddiaları yer alıyordu. Buna göre işlemler arasında bazı kişilerin yakalama kararlarının kaldırılması, soruşturma dosyalarının kapatılması, takipsizlik kararlarının düzenlenmesi, şüpheli sıfatlarının tanık olarak değiştirilmesi gibi yargı sürecini doğrudan etkileyen uygulamalar yapıldığı belirtildi.

'BİREYSEL BİR YOLSUZLUK MESELESİ DEĞİL'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Günaydın “Söz konusu iddialar yalnızca bireysel bir yolsuzluk veya görev kötüye kullanımı meselesi değildir. UYAP sistemi gibi son derece kritik ve merkezi bir dijital adli bilişim altyapısında, bir zabıt katibinin bu denli kapsamlı müdahalelerde bulunabilmesi, sistemin güvenlik açıklarını, denetim mekanizmalarının işlevsizliğini ve yargının dijital altyapısında ciddi bir zafiyetin varlığını gündeme getirmektedir. Daha da önemlisi, bu işlemlerin maddi karşılıklarla gerçekleştirildiğine ve terör soruşturmaları başta olmak üzere çeşitli dosyaları doğrudan etkilediğine ilişkin tanık ifadeleri ve delil niteliğinde bilgi ve belgelerin bulunduğu ifade edilmektedir” dedi.

'TOPLUMSAL GÜVEN İÇİN CİDDİYETLE SORUŞTURULMALI'

Söz konusu olayın yalnızca bir memurun yetkisini aşan işlem yapmasından ibaret olmadığını vurgulayan Günaydın “UYAP sisteminin güvenliği, adalet hizmetlerinin bütünlüğü ve kamu vicdanının sarsılmaması açısından hayati önemdedir. Adalet sistemine olan toplumsal güvenin sürdürülebilirliği ancak bu tür olayların ciddiyetle soruşturulması, benzer vakaların önüne geçilmesi ve kamuoyunun tatmin edici biçimde bilgilendirilmesiyle mümkündür” diye konuştu.

ADALET BAKANI'NA SORULAR

Günaydın yanıtlaması istemiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti: “UYAP sistemine ait kullanıcı şifrelerinin başka kişilerce kullanılması nasıl mümkün olabilmektedir? Savcıların oturum bilgileriyle işlem yapılmasına ilişkin denetim ve uyarı mekanizmaları mevcut mudur? Haberde adı geçen zabıt katibinin yaptığı işlemler, Bakanlığınız veya HSYK tarafından başlatılan bir idari soruşturma sonucunda mı ortaya çıkarılmıştır, yoksa dış bir ihbar sonucu mu öğrenilmiştir? Bu vakada söz konusu işlemlerin çoğunun Fettullah Gülen Terör Örgütü soruşturmalarıyla ilgili dosyalar üzerinde yapılmış olması kamuoyunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır. Bu doğrultuda, iddiaların içeriği ve ağırlığı göz önüne alındığında, yürütülen adli ve idari soruşturmalarda ulaşılan sonuçlar nelerdir? UYAP sistemine erişim ve işlem yetkileri hangi düzeyde görevli personele verilmektedir? Zabıt katiplerinin takipsizlik kararı düzenleme, yakalama kaldırma gibi işlemleri gerçekleştirmesini teknik olarak engelleyecek hangi güvenlik önlemleri bulunmaktadır? Söz konusu vakadan sonra UYAP erişim sisteminde bir güvenlik güncellemesi yapılmış mıdır? Şifrelerin kişiye özel tutulmasını sağlayacak veya ikinci aşama doğrulama sistemi gibi ek güvenlik uygulamaları devreye alınmış mıdır? Benzer durumların başka adliyelerde yaşanıp yaşanmadığına dair bir tarama, inceleme ya da denetim çalışması yürütülmekte midir?”

Kaynak: Haber Merkezi